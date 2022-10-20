НБУ зберіг облікову ставку на рівні 25%, як і очікувалося

Національний банк України (НБУ), як і очікували на ринку, знову зберіг облікову ставку на рівні 25% річних, повідомляється на сайті НБУ.

"З огляду на близьку до прогнозу інфляційну динаміку та зміщений вгору баланс ризиків на горизонті політики, правління Національного банку вирішило залишити облікову ставку на рівні 25% (...) Оновлений прогноз, як і попередній, передбачає збереження облікової ставки на рівні 25%, щонайменше до другого кварталу 2024 року", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Національний банк готовий за необхідності підвищити ключову ставку понад прогноз, а також надалі вживатиме додаткових заходів для захисту міжнародних резервів та збереження керованості інфляційних процесів.