Обмежено е/е для 20 промислових підприємств Івано-Франківської області

В Івано-Франківській області застосовано графіки обмеження споживання електроенергії для 20 енергоємних промислових підприємств із 7:00 до 23:00 20 та 21 жовтня, повідомило АТ "Прикарпаттяобленерго".

Там уточнили, що це розпорядження не стосується підприємств критичної інфраструктури, які забезпечують життєдіяльність області.

"Для населення залишається актуальною необхідність мінімізувати використання енерговитратних приладів: обігрівачів, бойлерів, електроплит, пральних машин, духовок, кондиціонерів, мікрохвильових печей, підігріву підлог тощо", - зазначили в компанії.

Зазначається, що у разі, якщо вже запроваджені обмеження не дадуть очікуваних результатів, будуть застосовані додаткові.

Крім того, АТ "Львівобленерго" на своєму сайті у четвер також повідомило, що, згідно з розпорядженням головного диспетчера РДЦ Західного регіону НЕК "Укренерго", запроваджено графік обмеження споживання електричної енергії та графік обмеження потужності для промислових споживачів. Їх кількість не уточнюється.

Раніше в АТ "Чернівціобленерго" повідомило про обмеження в електроенергії 20-21 жовтня 18 промислових споживачів області.