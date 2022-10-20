Економіка

11:45 20.10.2022

"Чернівціобленерго" запровадило обмеження споживання е/е для 18 промислових підприємств, населення не обмежують

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"Чернівціобленерго" запровадило обмеження споживання е/е для 18 промислових підприємств, населення не обмежують

У Чернівецькій області ухвалено рішення застосувати графіки обмеження споживання (ГОС) електричної енергії щодо 18 великих промислових об'єктів області, для населення жодних примусових відключень поки що не запроваджено, повідомив оператор системи розподілу АТ "Чернівціобленерго".

"Відповідальні особи на всіх цих підприємствах повідомлені та мають самостійно вжити всіх необхідних заходів, щоб обмежити споживання електричної енергії протягом 20 та 21 жовтня з 07:00 до 22:00", - йдеться у повідомленні на сайті компанії у четвер.

Там зазначили, що підприємства області мають з усією відповідальністю поставитися до цієї ситуації, а у разі невиконання рішення оператор системи розподілу буде змушений застосувати на цих підприємствах графіки примусових відключень.

У компанії також зазначили, що розпорядження не стосується підприємств критичної інфраструктури, які забезпечують життєдіяльність області, а також жодних примусових відключень наразі не запроваджено для населення.

"Зокрема, й надалі спокійно без обмежень працюватиме електротранспорт, тепломережа, водоканал, лікарні, пекарні тощо", - запевнили в "Чернівціобленерго".

Як повідомлялося, оператор системи передачі електроенергії НЕК "Укренерго" попередила про можливі обмеження споживання ресурсу у всій Україні 20 жовтня з 7:00 до 22:00 через пошкодження енергооб'єктів російськими ракетними атаками.

Теги: #обмеження #електроенергія #чернівці

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