Економіка

22:18 19.10.2022

"Укренерго" попереджає про можливе обмеження споживання е/е 20 жовтня з 7:00 до 22:00 через масштабні атаки РФ

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"Укренерго" попереджає про можливе обмеження споживання е/е 20 жовтня з 7:00 до 22:00 через масштабні атаки РФ

Оператор системи передачі електроенергії НЕК "Укренерго" попереджає про можливі обмеження споживання ресурсу 20 жовтня з 7:00 до 22:00 через пошкодження енергооб'єктів російськими ракетними атаками.

"20 жовтня по всій Україні можуть бути застосовані заходи обмеження споживання з 7:00 ранку до 22:00 вечора. Відключення будуть почергові - тривалість черги також визначає обленерго, але не більше 4 годин", – ідеться у повідомленні компанії у фейсбуці у середу ввечері.

В "Укренерго" уточнили, що інформацію про час та місце обмежень споживачі мають дізнаватися на сайтах операторів розподільчих мереж (обленерго), які можна знайти, зокрема, на сайті Міністерства енергетики.

Як зазначається у повідомленні, обмеження – це вимушений крок.

"19 жовтня, ворог, який не може конкурувати на полі бою з ЗСУ, знову атакував цивільну енергетичну інфраструктуру. Тому завтра ми застосуємо контрольовані прораховані обмеження споживачів, які ми маємо здійснити, щоб система працювала збалансовано", - пояснили свої дії в "Укренерго".

Там звернули увагу, що з 10 жовтня українська енергосистема зазнала атак ворога більше, ніж за вісім місяців війни, проте після атаки 10 жовтня енергопостачання було відновлено за два дні, а з 13 жовтня диспетчерський центр "Укренерго" не застосовував графіків примусових обмежень.

Причиною можливих обмежень у четвер, 20 жовтня, оператор системи передачі називає дефіцит потужності в системі та припускає, що з настанням холодів ще звертатиметься до українців із проханням економити електроенергію.

Там також порадили до ранку зарядити телефони, павербанки, мати запас води, ліхтарики, батарейки до них та теплі речі.

Як повідомлялося, внаслідок масштабного обстрілу України російськими військовими, які активізувалися з 10 жовтня, було пошкоджено майже 30% енергоінфраструктури.

За словами виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука, масштаби атак і пошкоджень виявилися значно більшими за очікувані, а за останні три тижні кількість працюючих блоків ТЕС компанії знизилася майже на чверть.

Теги: #енергетика #електроенергія

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