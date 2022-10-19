Економіка

09:20 19.10.2022

Одне з енергопідприємств ДТЕК відключено від енергосистеми через серйозні пошкодження внаслідок російських ударів

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Одне з енергопідприємств ДТЕК відключено від енергосистеми через серйозні пошкодження внаслідок російських ударів

Унаслідок чергового терористичного удару Росії енергетичне підприємство "ДТЕК Енерго" відключено від енергосистеми, тривають відновлювальні роботи, повідомила компанія.

"Уночі 19 жовтня російські війська вчергове атакували цивільну та енергетичну інфраструктуру України. Постраждало одне з енергетичних підприємств "ДТЕК Енерго". На щастя, обійшлося без жертв", – йдеться в повідомленні "ДТЕК Енерго" у фейсбуці.

У компанії уточнили, що внаслідок обстрілу серйозно пошкоджено обладнання та інфраструктуру підприємства, наразі воно повністю відключене від енергосистеми.

"Зупинка підприємства призвела до обмеження енергопостачання в регіоні, але наразі тривають роботи з його відновлення", – описали ситуацію в ДТЕК.

Там також зазначили, що компанія продовжує робити все можливе для підтримання надійної роботи української енергосистеми в умовах енергетичного терору агресора та синхронізує свої дії з НЕК "Укренерго" для продуктивного вирішення проблеми і забезпечення споживачів електроенергією.

Як повідомлялося з посиланням на голову обласної військової адміністрації Олександра Вілкула, внаслідок ворожого обстрілу в Кривому Розі в ніч на 19 жовтня було зруйновано об'єкт енергетичної інфраструктури, без електроенергії залишилося багато населених пунктів району.

Теги: #енергосистема #обстріли #дтек_енерго

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