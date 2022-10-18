Економіка

18:43 18.10.2022

В Україні розроблено деталізований комплекс економного споживання електроенергії в умовах дії воєнного стану - Шмигаль

2 хв читати
В Україні розроблено деталізований комплекс економного споживання електроенергії в умовах дії воєнного стану - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що профільні відомства розробили деталізований комплекс економного споживання електроенергії населенням, підприємствами, установами та організаціями в умовах дії воєнного стану.

"За цей тиждень ми довели, що можемо оперативно відновлювати та повертати в роботу більшість енергомереж. Для цього енергетики, рятувальники, місцева влада, уряд працюють у посиленому режимі. Усі на своїх місцях. Усі знають, що робити. Усе відновимо", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За його словами, вчора під час вечірнього піка рівень споживання електроенергії в Києві знизився на 10% щодо попереднього дня, в усьому центральному регіоні — на 8%, проте загалом в Україні рівень споживання під час вечірнього піка збільшився на 1,8% за рахунок західних та північних областей України.

"Тому хочу ще раз наголосити: максимальна економія електроенергії — це те, що ми просимо зробити кожного українця. Особливо це стосується вечірніх годин. З 17:00 до 23:00 не користуйтесь пральними машинками, бойлерами, кондиціонерами, обігрівачами. Обмежте використання електрочайників та електроплит. Вимикайте світло у приміщеннях, де ви не перебуваєте. Перенесіть ремонтні роботи на денний час. Звертаюся до бізнесу: вимкніть вивіски та зайве освітлення. Кожен кіловат енергії, яку ви не використовуєте, дасть додаткову стабільність нашій енергосистемі", - наголосив він.

Шмигаль зазначив, що наразі відповідальні відомства розробили деталізований комплекс економного споживання електроенергії населенням, підприємствами, установами та організаціями в умовах дії воєнного стану, зокрема в період максимального навантаження в години пік.

"Цей комплекс заходів дозволить прагматично та ефективно застосовувати обмеження у разі потреби", - сказав прем'єр.

Теги: #кабмін #електроенергія #воєнний_стан

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:45 18.10.2022
Кабмін пропонує поширити закон про "інвестиційних нянь" на проєкти від EUR12 млн – Шмигаль

Кабмін пропонує поширити закон про "інвестиційних нянь" на проєкти від EUR12 млн – Шмигаль

18:45 18.10.2022
Кабмін запустив програму "Відновлення" у рамках Фонду енергоефективності - Шмигаль

Кабмін запустив програму "Відновлення" у рамках Фонду енергоефективності - Шмигаль

18:05 18.10.2022
Кабмін створив Координаційний штаб з питань забезпечення виїзду українців з окупованих територій через територію третіх країн в Україну

Кабмін створив Координаційний штаб з питань забезпечення виїзду українців з окупованих територій через територію третіх країн в Україну

17:58 18.10.2022
У Києві відновили постачання електроенергії 83 тисячам сімей, що залишилися без світла після ранкових обстрілів міста – Кличко

У Києві відновили постачання електроенергії 83 тисячам сімей, що залишилися без світла після ранкових обстрілів міста – Кличко

15:29 18.10.2022
Унаслідок ранкового удару по енергетичній інфраструктурі Києва загинули троє людей – Кличко

Унаслідок ранкового удару по енергетичній інфраструктурі Києва загинули троє людей – Кличко

15:08 18.10.2022
Влада Києва не виключає віялових відключень електроенергії у вівторок - Поворозник

Влада Києва не виключає віялових відключень електроенергії у вівторок - Поворозник

21:58 17.10.2022
ЗАЕС підключено до резервної лінії електропередач після нетривалої роботи на дизель-генераторах

ЗАЕС підключено до резервної лінії електропередач після нетривалої роботи на дизель-генераторах

06:35 17.10.2022
Зеленський знову закликав економити електроенергію в пікові години

Зеленський знову закликав економити електроенергію в пікові години

22:00 16.10.2022
На Сумщині без світла через обстріли залишився Шосткинський район

На Сумщині без світла через обстріли залишився Шосткинський район

15:35 16.10.2022
Голова Львівської ОВА закликав жителів регіону не використовувати потужні електроприлади в пікові години для запобігання перевантаженню енергосистеми

Голова Львівської ОВА закликав жителів регіону не використовувати потужні електроприлади в пікові години для запобігання перевантаженню енергосистеми

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Мінфін підвищив ставку 7-міс. ОВДП до 14% та 18-міс. до 18,5%, залучив понад 5,6 млрд грн

Кабмін запустив програму "Відновлення" у рамках Фонду енергоефективності - Шмигаль

Житловий фонд, лікарні, школи у неприфронтових громадах готові до опалювального сезону майже на 100% - Шмигаль

Голова НБУ вирушив до Відня на переговори з місією МВФ

Рада збільшила воєнні видатки держбюджету-2022 ще на 387 млрд грн за рахунок внутрішніх позик

ОСТАННЄ

Нові податки підвищать на 20% ціни на об'єкти, що будуються

Енергокриза, Україна та відносини з Китаєм обговорюватимуться на саміті ЄС 20-21 жовтня

Мінфін підвищив ставку 7-міс. ОВДП до 14% та 18-міс. до 18,5%, залучив понад 5,6 млрд грн

Житловий фонд, лікарні, школи у неприфронтових громадах готові до опалювального сезону майже на 100% - Шмигаль

"Київводоканал" попередив про підвищення каламутності та кольоровості води в пікові години споживання через пошкодження інфраструктури

Голова НБУ вирушив до Відня на переговори з місією МВФ

"Нова Пошта" запустила сервіс надання права забрати посилку іншій людині

Рада збільшила воєнні видатки держбюджету-2022 ще на 387 млрд грн за рахунок внутрішніх позик

"Епіцентр" розширює постачальників енергогенерувальних товарів, щоб уникнути дефіциту

ВР створила слідчу комісію для розслідування діяльності Держлісагентства, Держводагентства та ДЕІ – нардеп

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА