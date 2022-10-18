В Україні розроблено деталізований комплекс економного споживання електроенергії в умовах дії воєнного стану - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що профільні відомства розробили деталізований комплекс економного споживання електроенергії населенням, підприємствами, установами та організаціями в умовах дії воєнного стану.

"За цей тиждень ми довели, що можемо оперативно відновлювати та повертати в роботу більшість енергомереж. Для цього енергетики, рятувальники, місцева влада, уряд працюють у посиленому режимі. Усі на своїх місцях. Усі знають, що робити. Усе відновимо", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За його словами, вчора під час вечірнього піка рівень споживання електроенергії в Києві знизився на 10% щодо попереднього дня, в усьому центральному регіоні — на 8%, проте загалом в Україні рівень споживання під час вечірнього піка збільшився на 1,8% за рахунок західних та північних областей України.

"Тому хочу ще раз наголосити: максимальна економія електроенергії — це те, що ми просимо зробити кожного українця. Особливо це стосується вечірніх годин. З 17:00 до 23:00 не користуйтесь пральними машинками, бойлерами, кондиціонерами, обігрівачами. Обмежте використання електрочайників та електроплит. Вимикайте світло у приміщеннях, де ви не перебуваєте. Перенесіть ремонтні роботи на денний час. Звертаюся до бізнесу: вимкніть вивіски та зайве освітлення. Кожен кіловат енергії, яку ви не використовуєте, дасть додаткову стабільність нашій енергосистемі", - наголосив він.

Шмигаль зазначив, що наразі відповідальні відомства розробили деталізований комплекс економного споживання електроенергії населенням, підприємствами, установами та організаціями в умовах дії воєнного стану, зокрема в період максимального навантаження в години пік.

"Цей комплекс заходів дозволить прагматично та ефективно застосовувати обмеження у разі потреби", - сказав прем'єр.