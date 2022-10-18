Економіка

15:19 18.10.2022

"Нова Пошта" запустила сервіс надання права забрати посилку іншій людині

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"Нова Пошта" запустила сервіс надання права забрати посилку іншій людині

Логістична компанія "Нова Пошта" запустила новий сервіс у власному додатку, що дозволяє передати право на отримання посилки іншій людині.

Як повідомляє компанія у вівторок, тепер через мобільний додаток "Нова Пошта" можна надати право людині, якій ви довіряєте, отримати посилку за вас і оплатити її, у разі потреби.

Сервіс безкоштовний та діє виключно для отримання відправлень у поштоматі та відділенні з оголошеною вартістю до 30 тис. грн.

Людина, якій надали дозвіл на отримання посилки, отримає пуш-повідомлення у своєму мобільному додатку "Нова Пошта" автоматично. Якщо у довіреної особи не встановлено мобільний додаток компанії, вона отримає повідомлення на телефон у Viber або SMS.

Право на отримання посилки також можна скасувати.

Замовити сервіс "Інший одержувач" може лише початковий одержувач відправлення та лише через мобільний додаток "Нова Пошта".

Водночас, якщо посилка замовлена "Особисто в руки", змінити одержувача неможливо.

Теги: #нова_пошта #сервіс

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