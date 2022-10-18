Шмигаль: EUR2 млрд макрофінансової допомоги надійшли до України від ЄС

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що EUR2 млрд макрофінансової допомоги надійшли до України від Європейського Союзу.

"Сьогодні наша держава отримала від Євросоюзу черговий транш, спрямований на підтримку економічної стійкості України. Додатковий фінансовий ресурс допоможе покрити невідкладні бюджетні витрати, зокрема у соціальній та гуманітарній сферах", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За його словами, ці кошти є першою частиною пакету у розмірі EUR5 млрд, а загалом цього року Україна отримала від ЄС EUR4,2 млрд макрофінансової допомоги, які суттєво допомогли зміцнити економічний фронт держави та вистояти у боротьбі з агресором.