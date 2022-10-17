В Україні за два тижні продано 7,33 тис. га сільгоспземель

В Україні за минулі два тижні 3-17 жовтня укладено 4,05 тис. угод із земельними ділянками сільгосппризначення загальною площею 7,33 тис. га, що у 2,9 раза та 2,6 раза відповідно перевищує показники за попередній період 19 вересня-3 жовтня.

Як повідомляється на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства у понеділок, загалом за період з 1 липня 2021 року до 17 жовтня 2022 року, протягом якого в країні функціонує ринок земель сільгосппризначення, відбулося 126,21 тис. транзакцій на земельні ділянки загальною площею 289, 31 тис. га.

За даними відомства, за період 3-17 жовтня щодня укладалося в середньому 289 угод із землею сільгосппризначення загальною площею 0,52 тис. га/добу, тоді як за два тижні 19 вересня - 3 жовтня щодобові показники ринку землі становили в середньому 93 угоди на загальну площу 0,17 тис. га/добу, за тиждень 12-19 вересня - 210 угод загальною площею 0,4 тис. га/добу, за тиждень 22-29 серпня - 164 угоди на 0,28 тис. га/добу, а за 15-22 серпня – 198 угод на 0,69 тис. га.

Ця цифра все ще суттєво нижча за показники до російського вторгнення: згідно з останніми довоєнними даними Мінагрополітики, за період 11-18 лютого в Україні щодня укладалася в середньому 621 угода із землею загальною площею 1,65 тис. га.

За сумарною площею проданих земельних ділянок сільгосппризначення лідирує Харківська область із показником 38,2 тис. га. За нею йдуть Дніпропетровська – 25,4 тис. га, Полтавська – 23,3 тис. га, Кіровоградська – 23,1 тис. га та Херсонська – 21 тис. га області.

За даними Мінагрополітики, від початку повномасштабного російського вторгнення в Україні укладено 25,24 тис. угод із сільгоспземлею загальною площею 44,78 тис. га. Найбільше за час війни земельних ділянок продано у Хмельницькій (4,92 тис. га), Полтавській (4,89 тис. га), Вінницькій (4,87 тис. га), Кіровоградській (4,71 тис. га) та Дніпропетровській областях (4,08 тис. га).

Уточнюється, що за минулі два тижні середня ціна 1 га сільгоспземлі не змінилася порівняно з двотижневим звітним періодом, що передував їм, і збереглася на рівні 37,21 тис. грн/га.

Як повідомлялося, ринок земель сільськогосподарського призначення, що запускається в Україні в рамках земельної реформи, що проводиться урядом, почав працювати 1 липня 2021 року. На першому етапі реформи купувати та продавати земельні ділянки зможуть лише громадяни країни. Одна фізична особа зможе мати у розпорядженні не більше 100 га.

Право набувати землю сільгосппризначення 1 січня 2024 року отримають юридичні особи, створені згідно із законодавством України, при цьому кінцевий бенефіціар однієї чи кількох юросіб зможе консолідувати через них сукупно не більше 10 тис. га.