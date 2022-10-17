ДТЕК за тиждень відновив електропостачання 90 тис. домогосподарств у 159 населених пунктах у Донецькій та Дніпропетровській областях

За минулий тиждень, з 10 до 16 жовтня, фахівці операторів системи розподілу "ДТЕК Мережі" відновили роботу електромереж, пошкоджених внаслідок бойових дій, для 90 тис. сімей у 159 населених пунктах Донецької та Дніпропетровської областей, зазначається у пресрелізі енергохолдингу у понеділок.

"Фахівці операторів систем розподілу "ДТЕК Мережі", незважаючи на обстріли та складну ситуацію з бойовими діями, продовжують відновлювати електромережі з дозволу Збройних сил України та ДСНС", - зазначили у компанії.

Зокрема, за минулий тиждень електромонтери ДПЕК відновили електропостачання понад 46 тис. будинків у 57 н.п. у Донецькій та 44 тис. сімей у 102 н.п. Дніпропетровська область.

На цей час без світла залишається 82 н.п. у Донецькій області.

Як зазначили у ДТЕК із посиланням на НЕК "Укренерго", у деяких регіонах країни можуть застосовуватися стабілізаційні відключення електроенергії, щоб стабілізувати енергосистему та уникнути масштабних аварій. "Вони триватимуть, доки "Укренерго" не відновить усі пошкоджені елементи енергосистеми. Шукайте інформацію про відключення та відновлення електропостачання на сайтах та сторінках у соцмережах "ДТЕК Київські електромережі", "ДТЕК Київські регіональні електромережі", "ДТЕК Дніпровські електромережі" та "ДТЕК Одеські електромережі", - попередили в енергохолдингу своїх споживачів.

ДТЕК також звернувся до споживачів із проханням розумно споживати електроенергію та включати енергоємні прилади почергово у години пікового навантаження вранці – з 8:00 до 11:00, увечері – з 18:00 до 23:00.

"Бізнес-клієнтів просимо обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів тощо", - наголосили в енергохолдингу.

Ці прості кроки допоможуть знизити необхідність відключення та кількість відключених споживачів, резюмували у ДТЕК.