"ДТЕК" відправив державним ТЕС 100 тис. тонн вугілля під час підготовки до зими

"ДТЕК Енерго" у рамках підготовки українського енергокомплексу до опалювального сезону відвантажило державним ТЕС майже 100 тис. тонн вугілля, повідомляється на сайті енергохолдингу у понеділок.

"Забезпечення паливом власних ТЕС залишається пріоритетом, але "ДТЕК Енерго" також знаходить можливість підтримувати і державні теплоелектростанції. На сьогоднішній день для потреб державних ТЕС відвантажено майже 100 тисяч тонн вугілля", - зазначили у ДТЕК.

Як заявили в компанії, додаткові обсяги палива допоможуть державній генерації надійніше підготуватися до початку та проходження опалювального сезону.

"Тому до якого б терору не вдавалися російські війська, українські енергетики, шахтарі та машинобудівники зроблять все, щоб спільно утримати енергетичний фронт та забезпечити українців світлом та теплом", - висловили впевненість у "ДТЕК".

Як повідомлялося, "ДТЕК Енерго" 15 вересня заявило про початок постачання державної компанії ПАТ "Центренерго" перших 50 тис. тонн вугілля для проходження осінньо-зимового опалювального періоду.