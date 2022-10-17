Україна потребує захисту неба над своїми енергооб'єктами – глава Міненерго

Україна потребує захисту неба над своїми енергетичними об'єктами, заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Росіянам виявилося мало розбивати лише саму лінію, аби знеструмлювати атомну станцію. Тепер вони випробовують нашу здатність швидко відновлювати електропідстанції. Такий ядерний шантаж країни-терориста не має залишитися без відповіді світової спільноти!", – написав Галущенко у своєму фейсбуці в понеділок.

Він зазначив, що внаслідок ударів російських терористів у понеділок пошкоджено енергетичну інфраструктуру в Києві, Дніпропетровській і Сумській областях, унаслідок чого знову знеструмлені і побутові споживачі, і промислові підприємства.

Крім того, міністр наголосив, що знову знеструмлена та працює на дизель-генераторах Запорізька атомна електростанція, оскільки пошкоджено підстанцію, з якої живилася єдина лінія, що поєднує ЗАЕС з українською енергосистемою.

При цьому Галущенко звернувся до всіх українців із наполегливим проханням знизити споживання електроенергії протягом дня, а особливо – в години вечірнього піку, з 17:00 до 23:00.

"Це допоможе відновити та підтримувати стабільність енергосистеми, яку так намагаються зруйнувати росіяни", – пояснив глава Міненерго.