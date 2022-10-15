Економіка

18:55 15.10.2022

Єврокомісія надасть конкретний план фінансування України найближчими тижнями – віцепрезидент

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Єврокомісія надасть конкретний план фінансування України найближчими тижнями – віцепрезидент

Євросоюз тісно співпрацює з фінансовими установами, щоб надати Україні передбачуване фінансування, заявив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс за підсумками зустрічі з міністром фінансів України Сергієм Марченком та президентом Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Вернером Гоєром у Вашингтоні.

"Єврокомісія представить конкретний план найближчими тижнями", – написав він у твіттері.

Домбровскіс зазначив, що ціна війни зростає у міру ескалації агресії з боку Росії.

"Таким чином, потреби України у фінансуванні також зростають. Нам слід розглянути більш стратегічний/пільговий план фінансування для забезпечення економічної стабільності України. Члени G7 допомагають підтримувати Україну, тепер мають активізуватися й інші", – додав він.

За словами віцепрезидента Єврокомісії, дуже важливо, що західний демократичний світ продовжує бути єдиним і надавати всю необхідну підтримку Україні, а також тиск на агресора-Росію санкціями. Домбровскіс додав, що його зустрічі у Вашингтоні з представниками різних країн, а також міжнародними та європейськими фінансовими інститутами підтверджують готовність тримати цей курс.

"Зараз ми працюємо в Європейському Союзі, щоб забезпечити стабільне та передбачуване фінансування ЄС Україні протягом наступного року, а потім також перехід до справи післявоєнного відновлення. І ми робимо це у тісній співпраці також із європейськими фінансовими інституціями, Європейським інвестиційним банком, та надаємо гарантії від ЄС, щоб Європейський інвестиційний банк міг продовжувати підтримувати Україну", – наголосив віцепрезидент Єврокомісії.

Як повідомлялося, ухвалений у першому читанні проєкт держбюджету України на 2023 рік передбачає $37,9 млрд зовнішнього фінансування дефіциту та $13,6 млрд – на відновлення. Найбільший внесок, як очікується – відповідно $18 млрд і $6,5 млрд – зроблять США через USAID.

Другим найважливішим джерелом фінансування бюджету уряд вказав МВФ – $15 млрд, а допомога від ЄС та інших джерел очікується у розмірі $4,9 млрд на фінансування бюджету та $7,1 млрд – на відновлення.

Із початку війни ЄС виділив Україні EUR2,2 млрд макрофінансової допомоги, до кінця року очікується отримання ще EUR5 млрд: EUR2 млрд – у жовтні та EUR3 млрд – у грудні.

Теги: #україна #єк #фінансування

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