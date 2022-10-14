Наразі наша енергосистема працює стабільно - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що наразі енергосистема України працює стабільно.

"Учора нам вдалося стабілізувати електропостачання у всій країні після атаки російських терористів 10-12 жовтня на нашу енергетичну інфраструктуру. Графік примусових обмежень споживачів не застосовували. Нині наша енергосистема працює стабільно. Дякую українським енергетикам за їхній професіоналізм і мужність", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

За його словами, пропускну здатність магістральних енергетичних мереж знижено через численні руйнування внаслідок ракетних обстрілів.

"Енергетикам потрібен час для відновлення надійності енергопостачання споживачів. За цей час критично необхідно знижувати навантаження на мережі, щоб уникнути аварій. Тому актуальним залишається заклик добровільно знизити споживання протягом дня й особливо в ранковий та вечірній піки споживання", - зазначив Шмигаль.