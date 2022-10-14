ВАКС затвердив договір про визнання винним директора приватного товариства, що привласнив 787 млн грн Нацбанку через Реал Банк

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання провини між прокурором САП та директором приватного товариства – одного з учасників злочинної схеми із залученням Реал Банку, за допомогою якої зловмисникам вдалося присвоїти 787 млн грн кредиту Нацбанку, повідомила пресслужба САП.

Згідно з повідомленням, відповідну угоду суд затвердив 13 жовтня.

Зазначається, під час слідства встановлено, що у вересні 2013 року Реал банк надав кредити кільком приватним компаніям, підконтрольним організаторам та учасникам злочинної організації.

Надалі, використовуючи зазначені фірми, зловмисники перевели отримані кредитні кошти на рахунки двох підприємств – одне з яких очолював директор фірми.

Для легалізації цих коштів директор товариства розмістив їх до Реалу банку на терміновий депозит з правом дострокового припинення договору та вилучення протягом п'яти робочих днів з моменту заяви.

Згодом у жовтні 2013 року було складено таку заяву та, відповідно, підписано керівником зазначеного товариства.

Ця заява стала формальною підставою для звернення Реал банку за підтримкою до Національного банку, в рамках якої було надано стабілізаційний кредит на загальну суму близько 800 млн грн під заставу майна.

Однак, як з'ясувалося під час розслідування, вартість майна банку, переданого у заставу для отримання цього кредиту, була завищена майже усемеро.

Виручені від Нацбанку кошти керівництво Реал банку спільно з іншими учасниками злочинної організації вивели через низку компаній з ознаками фіктивності та легалізували, перетягнувши кошти. Таким чином, зловмисники заволоділи коштами на суму понад 787 млн грн.

За згодою сторін обвинуваченому призначено покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.

Вирок ВАКС може бути оскаржений до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.