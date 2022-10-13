Економіка

14:42 13.10.2022

Ринок оренди Києва 10 жовтня впав на 25%, але швидко відновився - ЛУН

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Ринок оренди Києва 10 жовтня впав на 25%, але швидко відновився - ЛУН

Кількість запитів на оренду квартир у Києві 10 жовтня внаслідок масової ракетної атаки на столицю впала на 25%, але відновилася вже наступного дня, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі порталу новобудов ЛУН.

"Станом на 13 жовтня кількість претендентів на орендовані квартири відновилася майже на 100%, якщо порівнювати з даними до масштабних обстрілів 10 жовтня і повномасштабним вторгненням 24 лютого", - повідомили в пресслужбі.

Як повідомляється, команда iOS-додатка для оренди квартир у Києві bird підготувала оновлену статистику щодо ситуації із попитом та цінами на столичному ринку.

За даними цього дослідження, медіанна ціна оренди однокімнатної квартири у столиці продовжує зростати та досягла 10 тис. грн. До кінця лютого вона становила 13 тис. грн на місяць.

Медіана ціни на оренду двокімнатних квартир зросла протягом місяця на 12,5% – з 14,5 до 16 тис. грн. З трикімнатними квартирами схожа ситуація – приріст медіани ціни становить 19%, зараз таку квартиру можна винайняти за 25 тис. грн. Однак це значно нижче за довоєнні ціни, адже 24 лютого таке житло коштувало б у 46,1 тис. грн/міс.

Теги: #нерухомість #квартири #лун

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