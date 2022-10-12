Країни ЄС переключаються на африканський газ на тлі прагнення скоротити залежність від РФ

Новий проєкт із виробництва зрідженого природного газу (ЗПГ) на західному узбережжі Африки привернув увагу Польщі та Німеччини на тлі енергетичної кризи в Європі, спровокованої повномасштабною війною проти України.

Проєкт готовий лише на 80%, і виробництво на ньому розпочнеться лише наприкінці наступного року. Тим часом, за словами директора з видобутку та операцій британської BP Plc, що бере участь у проєкті, Гордона Біррелла, його розробка "не могла виявитися більш своєчасною", оскільки Європа прагне скоротити залежність від російського природного газу, пише Associated Press.

"Поточні події у світі демонструють життєво необхідну роль, яку ЗПГ може відіграти у підтримці енергетичної безпеки держав та регіонів", - сказав він на заході у сфері енергетики у Західній Африці.

Очікується, що обсяг газу на родовищі біля берегів Сенегалу та Мавританії становить близько 425 млрд кубометрів, що вп'ятеро перевищує обсяг, використаний Німеччиною за весь 2019 рік.

Резерви газу в Африці великі, при цьому низка північноафриканських країн, зокрема й Алжир, вже експортують газ до Європи, проте брак інфраструктури та проблеми з безпекою протягом тривалого часу перешкоджали нарощуванню експорту в інших частинах континенту, пише AP.

Найбільші запаси газу в Африці є в Нігерії, проте на країну припадає лише 14% імпорту ЄС. Ризиками для проєктів є високі витрати та крадіжка енергоносіїв.

Європа намагається заручитися альтернативними джерелами поставок на тлі скорочення поставок природного газу з Росії, що призвело до стрибка цін на енергоресурси та ризику рецесії.

Європейські лідери звернулися до Катару, Азербайджану та країн Північної Африки. Так, Італія у липні підписала угоду про постачання газу з Алжиру на $4 млрд, а місяцем раніше ЄС домовився про збільшення постачання ЗПГ із Єгипту.

На долю Алжиру та Єгипту припало 60% видобутку природного газу в Африці в 2020 році, проте на сьогодні ці обсяги не можуть компенсувати постачань російського газу до Європи, каже викладач економіки та експерт з енергетичних питань в Алжирському університеті Махфуд Каубі.

У свою чергу понад 60% споживання природного газу в Єгипті припадає на частку місцевих енергетичних підприємств. Більшість ЗПГ прямує на азіатські ринки.