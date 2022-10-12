Економіка

08:07 12.10.2022

Українська делегація обговорила важливість повноцінної програми з МВФ із головою Фонду у Вашингтоні

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Українська делегація у складі міністра фінансів Сергія Марченка, його заступників і заступників Нацбанку в рамках щорічних зборів Міжнародного валютного фонду (МВФ) та Світового банку (СБ) у Вашингтоні обговорили з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою перспективи подальшої співпраці.

"На порядку денному наша спільна робота з Фондом із забезпечення макроекономічної стабільності України в умовах війни та важливість повноцінної програми МВФ", – написала за підсумками зустрічі посол України у США Оксана Маркарова у фейсбуці.

Вона подякувала МВФ та його голові за життєво важливу підтримку України в час, коли країна критично її потребує.

Маркарова уточнила, що у зустрічі також брали участь заступники міністра фінансів Ольга Зикова і Юрій Драганчук, урядовий уповноважений з питань боргу Юрій Буца та заступники голови НБУ Сергій Ніколайчук і Юрій Гелетій, а також заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован.

Марченко також повідомив, що відбулася зустріч делегації Мінфіну з керуючим директором СБ Акселем ван Тротсенбургом, віцепрезидентом СБ у справах регіону Європи та Центральної Азії Анною Б'єрде, регіональним директором СБ у справах країн Східної Європи Арупом Банерджі та виконавчим директором Світового банку Куном Давідсом.

"Були конструктивні обговорення подальшої співпраці та реалізації потенційних програм фінансування держбюджету та відновлення України. Отримав запевнення від партнерів, що підтримка залишатиметься потужною і надалі", – зазначив голова Мінфіну у фейсбуці.

У середу, 12 жовтня, в рамках зборів МВФ і СБ заплановано друге засідання "круглого" столу міністрів щодо підтримки України за участю керівників міжнародних фінансових організацій Георгієвої та Давида Малпасса. На ньому обговорюватимуться потреби України у фінансуванні, пріоритети підтримки основних послуг під час війни, а також проєкти з пріоритетного відновлення та реконструкції, які можна швидко розпочати.

Перше засідання такого "круглого" столу відбулося на весняних зборах МВФ та СБ 21 квітня, на ньому було заявлено про щомісячну потребу України у $5 млрд фінансування дефіциту держбюджету в умовах розв'язаної Росією війни.

Проєкт держбюджету України на 2023 рік, ухвалений у першому читанні, передбачає зовнішнє фінансування дефіциту в розмірі $38 млрд, або близько $3,2 млрд на місяць.

 

 

 

 

Теги: #мвф #сб #переговори

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