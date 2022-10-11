Ладижинська ТЕС повторно зазнала удару військових РФ – "ДТЕК"

"ДТЕК Ладижинська ТЕС" зазнала повторного удару російських терористичних військ, попередньо постраждали шестеро людей, повідомила компанія "ДТЕК".

"Атаки відбулися в той момент, коли на місці працювали рятувальники. Є постраждалі. За попередньою інформацією – шестеро людей. Серед поранених працівників станції немає", – повідомила "ДТЕК" у фейсбуці у вівторок в обід.

Згідно з повідомленням, постраждалим було оперативно надано медичну допомогу.

Унаслідок обстрілу знову пошкоджено енергообладнання підприємства.

"Коли даватиме змогу ситуація з безпекою, працівники ТЕС розпочнуть роботи з відновлення", – зазначили у "ДТЕК".

Як повідомлялося, атаки дронів-камікадзе по "ДТЕК Ладижинська ТЕС", учинені вранці у вівторок, призвели до пошкодження енергетичного обладнання, обійшлося без жертв, заявили у "ДТЕК".

У компанії зазначили, що розпочнуть ремонт станції відразу, як дадуть змогу умови збереження безпеки, після ранкового обстрілу на станції залишився критично необхідний персонал, на місці працювали відповідні служби.