Економіка

20:00 10.10.2022

Атака на енергосистему України з боку РФ 10 жовтня була наймасштабнішою з початку війни – голова Міненерго

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Атака на енергосистему України з боку РФ 10 жовтня була наймасштабнішою з початку війни – голова Міненерго

Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що атака на енергетичну систему України, здійснена російськими військовими 10 жовтня, була наймасштабнішою з початку війни та охопила весь ланцюжок енергопостачання України – від виробництва до розподілу ресурсу, повідомляє пресслужба чиновника у понеділок увечері.

"Сьогодні, 10 жовтня, росія здійснила найбільш масштабну атаку на енергетичну систему України за весь період війни. Цинізм полягає в тому, що було завдано ударів на всьому ланцюгу постачання – це і системи розподілу електроенергії, і генерація", - сказав Галущенко.

Міністр наголосив, що мета ворога – ускладнити можливість перепідключення постачання електроенергії з інших джерел.

При цьому він зазначив, що енергетики продовжують ремонтні роботи та відновлюють електропостачання споживачам. "Є області, де вже відновлено електропостачання. Є області, де роботи тривають. У деяких містах роботи щодо підключення енергопостачання триватимуть і завтра", – описав ситуацію міністр.

Водночас, він закликав українців допомогти енергетикам у відновленні стабільності енергосистеми, знизивши споживання електроенергії, особливо в піковий годинник навантаження.

Він нагадав, що заходів щодо зменшення енергоспоживання вживає не лише Україна. "Це зараз робить уся Європа. Там також роблять певні дії для економії та ухвалюють необхідні рішення", - зазначив Галущенко.

 

 

Теги: #енергетика #електроенергія

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