Україна припиняє експорт електроенергії через обстріли Росією енергооб'єктів

Сьогоднішні ракетні обстріли, що уразили теплову генерацію та електропідстанції, змушують Україну піти на припинення з 11 жовтня експорту електроенергії для стабілізації власної енергосистеми, повідомило Міністерство енергетики.

"Саме експорт електроенергії з України допомагав Європі зменшувати споживання російських енергоресурсів. І саме тому Росія знищує нашу енергосистему, вбиваючи саму можливість експорту електроенергії з України", - заявив міністр енергетики Герман Галущенко, слова якого наводяться в релізі Міненерго в понеділок.

У міністерстві наголосили, що Росія продовжує здійснювати енергетичний терор проти України, а також збільшує енергетичний тиск на Європейський Союз.

Водночас там акцентували, що навіть після того, як було зупинено Запорізьку атомну станцію, яка понад сім місяців перебуває під окупацією, Україна виконувала свої зобов'язання перед європейськими партнерами з експорту електроенергії.

Як повідомлялося, експорт до Румунії та Словаччини здійснювали останнім часом на потужності загалом 300 МВт, до Польщі - 220 МВт, а також був експорт до Молдови з різними значеннями потужності.

10 жовтня внаслідок масованих ракетних обстрілів Росії було пошкоджено низку енергооб'єктів України, зокрема Бурштинську ТЕС. У низці регіонів застосовують графіки аварійного відключення електроенергії.