Економіка

16:30 10.10.2022

Шмигаль: Більшість об'єктів енергетичної інфраструктури зможемо відновити вже сьогодні

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Шмигаль: Більшість об'єктів енергетичної інфраструктури зможемо відновити вже сьогодні

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що більшість об'єктів енергетичної інфраструктури влада зможе відновити вже сьогодні.

"Десятки ракет влучили в об'єкти енергетичної інфраструктури в 11 областях та місті Києві. Електропостачання порушено практично у всій країні. У восьми регіонах є проблеми з водопостачанням. Уряд разом із усіма відповідальними відомствами розпочав реалізацію оперативного плану відновлення пошкоджених об'єктів", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Він зазначив, що, за попередньою інформацією, більшість об'єктів енергетичної інфраструктури влада зможе відновити вже сьогодні.

"Частина запрацює завтра. Вже відновлено енергопостачання у Сумах, триває процес у Житомирі та Харкові. Впроваджено графік аварійних відключень у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях", - повідомив він.

Прем'єр звернувся до українців із проханням обмежити споживання електроенергії, особливо у вечірні години: на ці декілька днів, доки триває відновлення та ремонтні роботи.

"За можливості не вмикайте найбільш енерговитратні прилади (електрообігрівачі, бойлери, електроплити, мікрохвильові печі, пральні машини, електрочайники, кавоварки, праски). Це знизить навантаження на нашу енергосистему і дасть змогу максимально швидко відновити інфраструктуру", - додав він.

Теги: #інфраструктура #обстріли #шмигаль

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