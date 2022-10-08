США запровадили нові обмеження на експорт високотехнологічних товарів до Китаю - американський Мінторг

Міністерство торгівлі США повідомило про запровадження нових широких обмежень на продаж напівпровідникових технологій Китаю.

У повідомленні йдеться, що розширення контролю стосується угод про постачання продукції, "яку використовують для виробництва суперкомп'ютерів і напівпровідників".

Такі товари, що поставляються на адресу 28 китайських компаній, потребують ліцензування, поінформувало відомство.

Як пише газета The New York Times, заступник міністра торгівлі з промисловості і безпеки Алан Естевез заявив, що його підрозділ працює над тим, щоб перешкодити Пекіну купувати для військового застосування чутливі технології.

За його словами, "обстановка з погрозами постійно змінюється, і сьогодні ми оновлюємо нашу політику, щоб переконатися, що ми вирішуємо проблеми, створювані КНР".

Видання зазначає, що "ці кроки є явною ознакою того, що небезпечне протистояння між двома найбільшими наддержавами світу дедалі більше розігрується в технологічній сфері".

Газета наголошує: "можливо, більш важливим є те, що адміністрація Байдена також запровадила широкі міжнародні обмеження, які заборонять компаніям продавати в будь-якій точці світу чипи, використовувані в штучному інтелекті та суперкомп'ютерах у Китаї, якщо ці чипи виготовлені з використанням американських технологій, програмного забезпечення або обладнання".

The New York Times повідомляє, що представник посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пен'ю заявив у зв'язку з рішенням американської адміністрації, що США намагаються "використовувати свою технологічну майстерність як перевагу, щоб стримувати ринки і країни, що розвиваються".

"США, ймовірно, сподіваються, що Китай і решта світу, що розвивається, назавжди залишаться на нижньому кінці промислового ланцюжка", - додав дипломат.