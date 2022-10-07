Економіка

18:45 07.10.2022

Компанія VAS, що спеціалізується на дистанційному виявленні ризику обману за голосом, розпочала роботу в Україні

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Офіс офіційного представника компанії Nemesysco (Ізраїль) - VAS (Voice Analysis Solutions), що спеціалізується на дистанційному виявленні ризику обману за голосом, відкрився в Україні, повідомляється в пресрелізі компанії.

Як зазначається, в епоху високих технологій протидія страховому та банківському шахрайству суттєво змінилася.

"Використання технології багаторівневого аналізу голосу (LVA), а саме онлайн-фіксація ризику обману в людському голосі економить страховикам на Заході мільйони доларів. Такі рішення забезпечують відсоток розкриття шахрайства до 90% і не мають аналогів у світі. В Україні на сьогодні використовуються застарілі класичні прийоми, які дають лише 20% результату", - зазначає СЕО компанії Роман Єлізаров, слова якого наводить пресслужба.

За її даними, офіційний представник компанії Voice Analysis Solutions у Києві проводить розрахунок ефективності впровадження цієї технології у відділах врегулювання страхових компаній, а також у банківській сфері (скоринг) для скорочення ризиків неповернення кредитів.

Nemesysco Ltd. - приватна компанія, заснована у 2000 році зі штаб-квартирою в Ізраїлі, сервісними центрами та мережею партнерів у всьому світі. Займається розробкою передових та неінвазивних засобів розслідування та безпеки, рішень для запобігання шахрайству, застосунків CRM, споживчих товарів та інструментів психологічної діагностики.

Всі продукти та послуги Nemesysco засновані на багаторівневому голосовому аналізі (LVA) - запатентованій та захищеній технології голосового аналізу.

Теги: #шахрайство #nemesysco #vas

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