Економіка

17:46 07.10.2022

На Запорізькій АЕС відбулася ротація персоналу МАГАТЕ

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На Запорізькій АЕС відбулася ротація персоналу МАГАТЕ

Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі у п'ятницю підтвердив, що на Запорізькій АЕС відбулася перша ротація персоналу місії агентства, який перебував на станції з 1 вересня.

"Гендиректор Рафаель Гроссі підтвердив, що першу зміну персоналу місії підтримки та допомоги МАГАТЕ на Запорізькій АЕС в Україні завершено. Тепер на станції перебуває нова посилена команда експертів МАГАТЕ з безпеки", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому у твіттері МАГАТЕ.

Цього тижня Гроссі відвідав Київ для консультацій щодо створення зони безпеки навколо ЗАЕС.

Запорізька АЕС - найбільша атомна станція в Європі. Має шість енергоблоків ВВЕР-1000. З 28 лютого 2022 року ЗАЕС контролює російська армія.

Місія МАГАТЕ відвідала ЗАЕС 1 вересня. Після цього на станції залишилися два фахівці агентства.

Теги: #магате #заес #гроссі

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