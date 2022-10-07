Економіка

12:34 07.10.2022

"Нафтогаз" підтримує спрямування 26 млрд грн ренти за серпень-листопад 2022 р. на закупівлю газу в приватних видобувників - Вітренко

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"Нафтогаз" підтримує спрямування 26 млрд грн ренти за серпень-листопад 2022 р. на закупівлю газу в приватних видобувників - Вітренко

НАК "Нафтогаз України" підтримує ідею створення своєрідного спецфонду для викупу газу, до якого буде перераховано 26 млрд грн рентної плати за користування надрами з серпня по листопад поточного року (законопроєкт №8026 голови бюджетного комітету Верховної Ради Данила Гетманцева), повідомив голова компанії Юрій Вітренко.

"Це швидше законопроєкт для підтримки приватних видобувників. Тому що за рахунок ренти викуповується газ у них. Ми, в принципі, підтримуємо все, що збільшує видобуток в Україні", – сказав Вітренко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, приватні видобувники нині продають менше третини ресурсу, а решту зберігають у ПСГ.

"Наші колеги з приватного сектора скаржаться на те, що в них обмежені фінансові ресурси, бо сильно впало споживання у промисловому сегменті, і їм складно продавати газ, де вони раніше його продавали. З цієї точки зору держава їх підтримує. "Нафтогаз" використовується як інструмент", - пояснив Вітренко, додавши, що компанія готова бути таким інструментом, "якщо це потрібно державі".

Він припустив, що Верховна Рада підтримає такий законопроєкт.

Водночас Вітренко зазначив, що обсяги та механізми закупівлі газу в приватних видобувників іще обговорюватимуться.

"На сьогодні, починаючи з травня, ми купили у приватників близько 220 млн куб. м на біржі за ті кошти, які в нас були", - уточнив він.

Теги: #газ #нафтогаз #витренко

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