НБУ включив об'єкти незавершеного будівництва до переліку забезпечення прийнятного для обліку при розрахунку розміру кредитного ризику

Національний банк України (НБУ) включив об'єкти незавершеного будівництва та майбутні об'єкти нерухомості до переліку забезпечення прийнятного для обліку при розрахунку розміру кредитного ризику, повідомила пресслужба регулятора у четвер.

Відповідні зміни ухвалено постановою правління НБУ №214 від 5 жовтня, яку оприлюднено на сайті центробанку.

Відповідно до нього, включення зазначених об'єктів до переліку прийнятного забезпечення передбачено протягом трьох років з дня початку виконання будівельних робіт.

Змінами також передбачено умови, за яких банки можуть враховувати вартість об'єктів незавершеного будівництва та майбутніх об'єктів нерухомості при розрахунку розміру кредитного ризику.

Зокрема, поширення на об'єкт незавершеного будівництва/майбутній об'єкт нерухомості дії закону № 2518, дотримання замовником будівництва/девелопером будівництва/управителем ФФБ вимог закону № 2518, наявність реєстрації у Державному реєстрі прав на нерухоме майно спеціального майнового права на об'єкт та здійснення банком регулярного моніторингу своєчасність виконання графіку будівництва об'єкта.

Зазначається, що на початковому етапі облік вартості об'єктів незавершеного будівництва та майбутніх об'єктів нерухомості здійснюватиметься з коефіцієнтом ліквідності забезпечення 0,5, а надалі розмір цього коефіцієнта може змінюватися з урахуванням практичного досвіду банків у роботі з таким видом забезпечення та накопичених статистичних даних.

Крім того, уточнено порядок визначення розрахунку розміру кредитного ризику за іпотечними кредитами боржників, які мешкають на тимчасово окупованих територіях України, зокрема територіях, окупованих після 24 лютого 2022 року.