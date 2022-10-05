Фінкомітет Ради сьогодні звільнить главу НБУ Шевченка і призначить на його місце ексголову Ощадбанку Пишного – депутат Дубінський

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики 5 жовтня збереться на екстрене засідання, на якому звільнить главу Національного банку України (НБУ) Кирила Шевченка та призначить на його місце Андрія Пишного, який у 2014-2020 роках очолював державний Ощадбанк, повідомив народний позафракційний депутат Олександр Дубінський.

"Сьогодні фінансовий комітет ВР збереться на екстрене засідання, щоб звільнити главу НБУ Кирила Шевченка і замість нього призначити радника голови правління Ощадбанку Андрія Пишного", - написав він у своєму телеграм-каналі в середу.

Як повідомлялося, народний депутат Ярослав Железняк, перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, також стверджує, що новим главою Нацбанку стане Андрій Пишний.

Пишного називали можливим кандидатом на посаду глави НБУ ще до початку війни, коли кілька разів виникала тема можливої зміни керівника центробанку. Водночас ексголова Ощадбанку був готовий поборотися за посаду голови Укрексімбанку, проте через війну відповідний конкурс скасували. У травні цього року Пишний став радником голови правління Ощадбанку, також входить до санкційної групи Єрмака-Макфола.

Нинішній глава Нацбанку України Кирило Шевченко 4 жовтня заявив про відставку за станом здоров'я.

Рада призначила його на цю посаду на семирічний термін 16 липня 2020 року, раніше він був головою правління державного Укргазбанку.

Раніше, 1 липня 2020 року, глава НБУ Яків Смолій подав у відставку через політичний тиск. Він пропрацював на цій посаді з березня 2018 року, а з травня 2017 року був в. о. глави НБУ.