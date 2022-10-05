Подоляк: Україна веде складні переговори щодо продовження "зернового коридору", сподівається на продовження угоди – ЗМІ

країна веде складні переговори з Туреччиною та ООН щодо продовження Стамбульських зернових домовленостей про відкриття морського "зернового коридору" для експорту української продукції АПК до третіх країн, оскільки дія підписаних у липні угод закінчується в листопаді цього року.

"Ми сподіваємось на продовження мандата на вивезення зерна з портів України", - повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю виданню Bloomberg TV.

За даними видання, Подоляк не уточнив, коли можна очікувати відомостей про успішне продовження "зернової" угоди, назвавши переговори складними. Радник наголосив, що Україна не веде прямих переговорів із РФ, а веде діалог у рамках переговорних груп, до яких входять Туреччина та ООН.

Подоляк в інтерв'ю також виключив мирні переговори з РФ доти, доки вона не зазнає важкої поразки в Україні, оскільки інакше Кремль не понесе відповідальності за воєнні злочини і не заплатить за завдану країні шкоду. Крім того, Росія стикатиметься з посиленням реваншистських настроїв, що підштовхне її до ще більшого тиску на сусідів.

"(Інакше – ІФ-У) ми отримаємо нескінченну війну, яка і далі поглинатиме частини України", - наголосив Подоляк в інтерв'ю.

Як повідомлялося, у вересні президент Росії Володимир Путін виступив із критикою Стамбульських зернових домовленостей, обурившись нібито великою часткою агропродукції, яка йде зерновим коридором з України до ЄС, а не до бідних країн третього світу.

Президент України Володимир Зеленський у відповідь заявив, що українське зерно постачають до Азії, Африки та Європи, при цьому частина європейських поставок згодом перенаправляється в азійські та африканські країни.

У свою чергу Подоляк повідомив, що слова Путіна про бажання розірвати Стамбульські зернові домовленості безпідставні й абсолютно прогнозовані, оскільки у такий спосіб російська влада вкотре намагається зняти з себе накладені санкції.

У Стамбулі 22 липня за участю ООН, України, Туреччини та Росії було підписано два документи щодо створення 120-денного коридору для вивезення зерна із трьох українських портів – "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний".

Станом на 3 жовтня загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованої з українських морпортів, становив 5,9 млн тонн. Загалом дозволено рух 548 суден – 288 на прибуття в українські порти та 260 – на вихід із них.