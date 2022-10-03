"Укравтопром" зазначає пожвавлення ринку комерційних авто у вересні

Первинні реєстрації нових комерційних автомобілів в Україні (вантажні та спецавто) у вересні зросли на 21% порівняно із серпнем поточного року – до 613 од., що, однак, на 57% менше, ніж у вересні 2021 року, повідомляє "Укравтопром" у телеграм-каналі.

"Ринок нових вантажівок оживає", - вважають в асоціації.

Як повідомлялося, у серпні реєстрації таких авто скоротилися на 15% до липня-2022 – до 507 од., при цьому у липні було відзначено приріст до червня-2022 на 38% – до 593 од.

Лідером ринку у вересні залишився Renault (171 авто), на другому місці Mercedes-Benz (83 од.), на третьому Citroen (51 од.). Далі йдуть DAF із 38 машинами та VOLVO із реєстрацією 36 авто.

Згідно зі статистикою асоціації, у вересні минулого року до п'ятірки лідерів ринку входили Citroen, Fiat, Renault, Volkswagen та білоруський МАЗ.

"Укравтопром" інформує, що загалом у січні-вересні-2022 в Україні зареєстровано 4,9 тис. нових комерційних автомобілів, що майже на 56% менше, ніж за аналогічний період 2021 року.