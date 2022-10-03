Бізнес у вересні покращив оцінку перспектив своєї діяльності, але зберіг її нижче за нейтральний рівень

Індекс очікувань ділової активності (ІОДА), розрахований Національним банком України (НБУ), у вересні зріс до 46,1 із 44,1 у серпні і продовжив залишатися нижчим за нейтральний рівень, про що свідчать оприлюднені у понеділок результати.

"У вересні 2022 року ІОДА зріс до 46,1 із 44,1 у серпні. (...) Продовжувалося пом'якшення бізнесом негативних оцінок перспектив своєї економічної діяльності на тлі адаптації до військових умов (...). потужностей, складнощі з логістикою, подорожчання енергоресурсів, скорочення обсягу інвестицій, імпорту та експорту, а також зниження купівельної спроможності стримують відновлення економічної активності", - коментує Нацбанк результати проведеного ним липневого опитування.

За даними дослідження, секторальний індекс підприємств промисловості у вересні піднявся до 47,1 із 46,7. Зокрема, покращилися очікування щодо обсягів виробленої продукції (до 51,7 із 51), обсягів нових замовлень (50,2 із 49,5) на продукцію, тоді як очікування нових експортних замовлень знизилися (до 46,1 із 46,7).

Крім того, секторальний індекс підприємств будівництва у вересні скоротився до 41 із 41,2 у серпні. Також більш оптимістичними стали очікування респондентів за обсягами будівництва (до 43,5 з 42,5), новими замовленнями (до 41,3 з 37,5), тоді як очікування із закупівлі сировини та матеріалів знизилися (41,3 з 45).

Очікування підприємств торгівлі покращилися. Зокрема секторальний індекс склав у вересні 49,9 порівняно із 47,6 у серпні. Респонденти налаштовані на збільшення обсягів товарообігу (до 50 із 47,3) та обсягів закупівель товарів для продажу (52 із 48,9). Підприємства сектора й надалі налаштовані на зниження торговельної маржі (39,3 з 38).

Зазначається, що індекс підприємств сфери послуг також покращився до 43,3 із 39,6 місяцем раніше. Респонденти пом'якшили негативні очікування, зокрема, підприємства очікують зростання обсягів наданих послуг (45,1 з 41,3), нових замовлень (43,4 з 36,4) та обсягів послуг у процесі виконання (46,3 з 38,4).

Згідно з повідомленням НБУ, загальна оцінка за рівнем зайнятості залишилася стриманою: усі респонденти не налаштовані збільшувати чисельність працівників, однак у секторі промисловості та будівництва відзначають зростання попиту на персонал.

Щомісячне опитування проводилось з 5 до 23 вересня 2022 року. У ньому взяли участь 448 підприємств. Серед опитаних 45,8% – компанії промисловості, 27,2% – сфери послуг, 21,9% – торгівлі, 5,1% – будівництва. 30,1% респондентів – великі підприємства, 31,5% – середні, 38,4% – малі.