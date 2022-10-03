Економіка

20:14 03.10.2022

Маріуполь надіслав понад 600 млн грн на купівлю військових облігацій

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Маріуполь надіслав понад 600 млн грн на купівлю військових облігацій

Перехідні кошти бюджету Маріуполя з минулого року у розмірі понад 600 млн грн спрямовані на купівлю військових держоблігацій, йдеться у повідомленні Маріупольської міської ради у телеграм-каналі у понеділок.

"Розміщення коштів бюджету на депозит під військові облігації дозволяє, з одного боку, підтримати наших захисників, а з іншого – зберегти бюджетні кошти до того часу, коли ми повернемося у вільний український Маріуполь та розпочнемо великий процес відродження міста", – наводяться у повідомленні слова міського голови Вадима Бойченка.

Відповідне рішення оформлене розпорядженням мера Бойченка за погодженням із головою військової адміністрації Донецької області Павлом Кириленком.

За даними Нацбанку, на 3 жовтня територіальні громади володіли держоблігаціями на суму 971,53 млн грн порівняно із 728,41 млн грн на початок вересня і 98,61 млн грн на початок березня.

Минулого тижня Мінфін звернувся до тергромад із закликом вкладати тимчасово вільні кошти в державні цінні папери.

 

 

 

Теги: #маріуполь #держоблігації

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