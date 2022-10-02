Економіка

19:58 02.10.2022

Мікрогранти на 50 млн грн у шостій хвилі програми "Власна справа" отримають 211 підприємців

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Мікрогранти на 50 млн грн у шостій хвилі програми "Власна справа" отримають 211 підприємців

Державний центр зайнятості підбив підсумки шостої хвилі реалізації програми "Власна справа" у рамках проєкту "єРобота": мікрогранти отримають 211 заявників на суму 49,78 млн грн.

Як йдеться у повідомленні Мінекономіки у неділю, найбільше переможців у 6-й хвилі представляють оптову та роздрібну торгівлю (72 особи), переробну промисловість (42 особи) та тимчасове розміщення (30 осіб).

Територіально найбільша кількість мікрогрантів у 6-й хвилі буде видана у Рівненській області (29 осіб), Києві (25 осіб) та у Львівській області (23 особи).

За даними Мінекономіки, очікується, що після реалізації цих проєктів буде створено 524 нові робочі місця.

Відомство зазначило, що програма "Власна справа" на сьогодні є найбільш популярною серед усіх грантових програм у рамках проєкту "єРобота". Вона передбачає надання мікрогрантів до 250 тис. грн для малого бізнесу та мікробізнесу за умови створення одного чи двох робочих місць залежно від розміру гранту.

Програма стартувала 1 липня, визначено переможців уже шести хвиль, кожна з яких триває два тижні. Сумарно їх кількість досягла 1492, а сума грантів – 346,32 млн. грн.

Подання заявок на 7 хвилю тривало до 2 жовтня, а восьма хвиля почнеться із 3 жовтня.

 

 

Теги: #статистика #єробота

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