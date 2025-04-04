Кабмін вдвічі збільшив суми грантів по програмі "єРобота" для прифронтових регіонів - Шмигаль

Кабінет міністрів України вдвічі збільшив суми грантів по програмі "єРобота" для прифронтових регіонів, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Однією з найбільш успішних ініціатив у підтримці бізнесу залишається програма грантів "єРобота". 25 тис. підприємців уже отримали гранти. Держава інвестувала в цю програма понад 12 млрд грн. Основний компонент програми - мікрогранти від 50 до 250 тис. грн. Їх видали 22,5 тис. підприємцям", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у п'ятницю.

За його словами, зараз по всій країні можна отримати грант на 150 тис. грн, якщо створюється одне робоче місце, і 250 тис. грн, якщо створюються два робочі місця.

"Сьогодні ухвалюємо рішення про розширення програми "єРобота" для прифронтових регіонів. Ми вдвічі збільшуємо розмір гранту – до 300 і 500 тис. грн відповідно", - заявив прем'єр.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, внесено зміни до порядку надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу і порядку надання грантів на створення або розвиток власного бізнесу учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їх сімей, в частині: розширення переліку регіонів, максимальний розмір мікрогранту для яких збільшується на 100% (Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Сумська, Херсонська, Чернігівська обл.), а також в частині розширення переліку продукції виноробства, на виробництво або реалізацію якої може надаватися фінансова державна підтримка в формі грантів, шляхом його доповнення винами ігристими, газованими.