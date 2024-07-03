Економіка

09:25 03.07.2024

18 тис. підприємців отримали гранти на 8,5 млрд грн за два роки дії програми "єРобота"

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18 тис. підприємців отримали гранти на 8,5 млрд грн за два роки дії програми "єРобота"

18 тис. підприємців отримали гранти на старт і розвиток бізнесу на суму 8,5 млрд грн за два роки дії урядової програми "єРобота".

"Два роки тому уряд дав старт програмі "єРобота". Це безповоротні гранти для українців, які вирішили відкрити власний бізнес або розширити вже створений. За ці два роки програма стала справжнім успіхом. Тисячі нових бізнесів у всій країні. Десятки тисяч нових робочих місць. Підтримка власної громади. Підтримка української армії", - йдеться в повідомленні пресслужби уряду.

Зазначається, що за два роки дії програми "єРобота" 18 тис. підприємців отримали гранти на старт і розвиток бізнесу на суму 8,5 млрд грн.

Згідно з повідомленням, завдяки грантам отримувачі створять 55 тис. нових робочих місць.

Як повідомлялося, урядовий проєкт "єРобота" передбачає грантові програми, спрямовані на підтримку підприємницької діяльності та створення робочих місць. Серед цих програм є мікрогранти для розвитку власного бізнесу, гранти для створення та розвитку переробних підприємств, садівництва та виноградарства, а також гранти для тепличного господарства. Подати заявку на отримання гранту можуть і досвідчені підприємці, і особи без досвіду підприємництва. Подати заявку можна через портал "Дія".

Теги: #єробота

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