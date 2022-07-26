Українці подали 5 тис. заявок на гранти "єРобота" на підтримку бізнесу, перші 500 грантів буде узгоджено найближчим часом

Українці подали понад 5 тис. заявок на гранти "єРобота" на підтримку бізнесу, перші 500 грантів буде узгоджено найближчим часом, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Цього місяця ми запустили програму "єРабота", яка передбачає видачу безповоротних грантів для створення нового бізнесу. За цей невеликий проміжок часу вже було отримано понад 5 тисяч заявок. Наразі їх обробляють, і вже найближчим часом перші майже 500 грантів буде узгоджено", - зазначив Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За словами прем'єра, той факт, що громадяни готові відкривати нові бізнеси, вкладати власні кошти, працювати та шукати нові можливості – "це ще один доказ про те, що нас неможливо перемогти".