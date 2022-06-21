Уряд починає впроваджувати новий проєкт грантової безповоротної підтримки нових бізнесів "єРобота" - Шмигаль

Уряд починає впроваджувати новий проєкт грантової безповоротної підтримки нових бізнесів "єРобота", повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Уряд починає впроваджувати новий великий проєкт грантової безповоротної підтримки нових бізнесів. Сьогодні ми затвердили три програми грантового фінансування і ще три програми буде схвалено найближчим часом", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За словами прем'єра, важливий акцент усіх цих програм – створення нових робочих місць та можливість онлайн-формування заяви на отримання гранту.

"Тому ми об'єднали всі ці програми під загальною назвою "єРобота", - заявив він.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, уряд затвердив порядок надання мікрогрантів на створення та розвиток власного бізнесу, яким визначено розмір мікрогранту, умови, критерії та механізми надання мікрогранту й обов'язки одержувачів грантів.

Також затверджено порядок надання грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства, яким визначено механізм та умови надання грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства, а також обов'язки одержувачів грантів.

Крім того, затверджено порядок надання грантів для створення або розвитку тепличного господарства, який передбачає механізм та умови надання грантів для створення або розвитку тепличного господарства, а також обов'язки одержувачів грантів.

Зокрема, уряд виділив Міністерству економіки 16 млрд грн із резервного фонду державного бюджету для надання державної допомоги суб'єктам господарювання у формі мікрогрантів/грантів за новою бюджетною програмою "Надання грантів для створення чи розвитку бізнесу".