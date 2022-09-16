У рамках програми "єРобота" українці подали вже понад 10 тис. заявок на отримання грантів, 1115 із них уже схвалено

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що в рамках програми "єРобота" українці подали вже понад 10 тис. заявок на отримання грантів, 1115 із них уже схвалено.

"За два місяці українці подали вже понад 10 тис. заявок на отримання таких грантів. 1115 заявок уже схвалено", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

Також він повідомив, що уряд виділив ще 35 млн грн для фінансування вже затверджених заяв щодо створення нових садів і теплиць.

Прем'єр також повідомив, що програму "єРобота" буде продовжено і на наступний рік.