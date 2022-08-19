Перші 52,7 млн грн мікрогрантів для створення власної справи в рамках програми "єРобота" перераховано 227 отримувачам

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що перші 52,7 млн грн мікрогрантів для створення власної справи в рамках програми "єРобота" перераховано 227 одержувачам.

"Програма "єРобота" набирає обертів. Сьогодні перші 52,7 млн грн мікрогрантів для створення власної справи були перераховані 227 отримувачам", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За його словами, загалом верифіковано майже 5 тис. заяв на отримання мікрогрантів, з яких понад 750 заяв уже погоджено.

"Започаткування власного мікробізнесу - це створення сотень нових робочих місць, податки для громад та країни. Це нові продукти, сервіси та можливості", - наголосив прем'єр.