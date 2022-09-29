Естонія до кінця року або з 1 січня відмовиться від російського газу - глава МЗС

Уряд Естонії на засіданні в четвер ухвалив рішення про запровадження з 1 січня обов'язкових національних санкцій щодо російського газу, повідомив журналістам міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu).

"Уряд уже навесні висловлював політичну волю відмовитися від російського газу, але тепер це було закріплено як юридично зобов'язальний захід. З 1 січня або до кінця цього року Естонія запроваджує юридично зобов'язальну національну санкцію щодо російського газу", - заявив Рейнсалу.

Європейська Комісія, повідомив він, запропонувала новий пакет антиросійських санкцій, який передбачає заборону на експорт окремих товарів, а також заборону на імпорт певних товарів і послуг та поширення цих санкцій на регіони України, де відбувалися референдуми про приєднання до Росії.

"Крім того, Європейська Комісія виступила з принциповою пропозицією ввести в дію стелю цін на нафту, узгоджену "Великою сімкою", - сказав Рейнсалу.

"Наразі держави-члени висловлюють свою остаточну думку, ми сподіваємося, що вона незабаром набуде чинності", - зазначив глава МЗС.