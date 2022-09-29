Економіка

07:38 29.09.2022

Підрозділ Johnson & Johnson із випуску споживчих товарів називатиметься Kenvue

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Підрозділ Johnson & Johnson із випуску споживчих товарів називатиметься Kenvue

Підрозділ, що виділяється зі складу Johnson & Johnson, у сфері виробництва споживчих товарів медичного призначення буде іменуватися Kenvue, йдеться в повідомленні компанії.

Назва компанії складена з англійського слова "ken", яке використовується переважно в Шотландії та перекладається як "знання", і буквосполучення "vue", співзвучного зі словом "зір, бачення".

Очікується, що Kenvue стане окремою компанією у 2023 році. Її асортимент включає такі бренди, як креми Neutrogena, пластирі Band-Aid, ополіскувач для ротової порожнини Listerine, аналог парацетамолу Tylenol та інші. У 2021 році виручка підрозділу склала $14,6 млрд, або 15,6% загального виторгу компанії.

Акції Johnson & Johnson під час попередніх торгів у середу дорожчають на 0,8%. Від початку року капіталізація компанії знизилася на 3,6%, до $435,7 млрд, тоді як індекс Dow Jones Industrial Average за цей період втратив 19,8%.

 

 

Теги: #сша #активи #поділ #jj

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