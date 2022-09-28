ПРООН реалізує в Україні нову програму відновлення енергетичного сектору країни - Міненерго

Міністерство енергетики України та ПРООН домовилися, що робота з підтримки енергосектору країни буде посилена в рамках нової програми відновлення енергетичного сектору і зміцнення його стійкості (Ukraine Energy Sector Recovery and Resilience-Building Program).

Про це повідомило Міністерство енергетики з посиланням на зустріч заступника міністра енергетики України з європейської інтеграції Ярослава Демченкова з в.о. директора Регіонального бюро програми розвитку ООН (ПРООН, UNDP) у справах Європи та СНД Мариною Волтер та в. о. постійної представниці ПРООН в Україні Манал Фоуані.

"Першочергове завдання нової програми - це проєкти швидкого відновлення енергетичних об'єктів. У перспективі - реалізація проєктів післявоєнного відновлення об'єктів критичної енергетичної інфраструктури на основі новітніх технологій та принципів сталого розвитку", – зазначили в Міненерго.

Також планується створити групу постійно діючих експертів-інженерів, фахівців з проєктного менеджменту, закупівель та інших сфер, які надаватимуть допомогу Міненерго та енергетичним компаніям у технічній експертизі руйнувань, пошуку кращих варіантів якісного відновлення зруйнованих об'єктів, а також у підготовці відповідних проєктів для отримання технічної допомоги або інвестиційного фінансування.

"Допомога міжнародних партнерів, зокрема, організацій системи ООН, дуже важлива для енергетичних компаній на місцях, операторів систем розподілу, що відповідають за експлуатацію електричних і газових мереж, компаній генерації тощо", - наголосив заступник міністра.

За його словами, українські енергокомпанії через значні обсяги руйнувань потребують, зокрема, підтримки сучасним технологічним обладнанням, інструментами, автотранспортом для проведення ремонтних робіт, засобами особистої безпеки, пальним.