Економіка

11:21 26.09.2022

Єдність країн Європи дасть змогу гідно пережити зиму всупереч енергетичним маніпуляціям РФ - глава Міненерго України

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Єдність країн Європи дасть змогу гідно пережити зиму всупереч енергетичним маніпуляціям РФ - глава Міненерго України

Перемога на енергетичному фронті є однією з найважливіших складових перемоги у війні України проти РФ, зазначає міністр енергетики України Герман Галущенко за підсумками робочого візиту до Піттсбурга (США), де 21-23 вересня відбувався перший Глобальний форум чистої енергетики.

"Саме з продажу енергоносіїв (зокрема й до Європи) Росія отримує кошти для ракет, танків і важкої артилерії, якою вона нищить українські міста і вбиває наших громадян. За півроку війни, з 24 лютого до 24 серпня 2022 року, доходи від експорту Росією енергоресурсів становили $158 млрд. Для порівняння – військовий бюджет Росії на 2021 рік становив близько $66 млрд", - написав Галущенко у фейсбуці в неділю.

За словами міністра, РФ не цуратиметься жодних засобів, щоб зберегти свій геополітичний вплив. "Тому єдність і солідарність всіх європейських країн зараз – це можливість достойно пережити цю важку зиму, всупереч усім енергетичним маніпуляціям Росії. Буде складно, ніхто цього не приховує, адже Росія десятиліттями тримала Європу на голці дешевих енергоносіїв. Саме зараз час припинити це", - наголосив керівник відомства.

Галущенко також зазначив, що обов'язковою темою всіх зустрічей було питання відновлення ядерної безпеки України та світу. "Безпрецедентна варварська поведінка росіян щодо українських цивільних ядерних об’єктів, обстріли атомних електростанцій, військова техніка та боєприпаси біля атомних блоків – це прямий шлях до світової ядерної катастрофи... Має бути розроблений дієвий механізм із системою гарантій, спрямований на запобігання атакам на об’єкти мирної атомної енергетики. Вже очевидно, що чинні договори та конвенції, учасницею яких є в т.ч. Російська Федерація, не працюють або є неефективними", - розповів він.

Міністр розповів, що за три дні провів багато зустрічей із колегами з Європи, США, Канади, Австралії і "майже на кожній зустрічі чув слова: ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно". "Наші колеги розуміють, що російська федерація проводить активну інформаційну кампанію з метою руйнації єдності та солідарності європейських країн, збурювання європейських громадян і налаштування їх проти своїх урядів та України", - зазначив глава відомства.

"Я переконаний, що наші міжнародні партнери розуміють усю складність ситуації. Війна в Україні не сходить із порядку денного світових лідерів, Європа і світ продовжують підтримувати нас. І це зміцнює впевненість у нашій перемозі", - резюмував Галущенко.

Теги: #європа #енергетика #галущенко

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