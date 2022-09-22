Економіка

15:28 22.09.2022

Туреччина має намір збільшити імпорт газу зі США - Ердоган

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Туреччина має намір збільшити імпорт газу зі США - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив у четвер, що Туреччина прагне збільшити закупівлю газу у США, щоб постачати його і до сусідніх країн на тлі енергетичної кризи в Європі, повідомляє Bloomberg.

"У майбутній період і на сприятливіших умовах ми хотіли б збільшити обсяги газу, який ми купуємо в США", - наводить агентство слова Ердогана.

"Ми також готові до співпраці з іншими країнами регіону у сфері постачання скрапленого природного газу зі США", - додав він.

У першому кварталі 2022 року США стали найбільшим постачальником СПГ до Туреччини. Щорічно Туреччина імпортує майже 60 млрд кубометрів природного газу.

Теги: #сша #газ #туреччина

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