Економіка

13:19 22.09.2022

"Нафтогаз" скоротив газовидобуток від початку війни на 2% на тлі 11-відсоткового зниження у приватних компаній – Вітренко

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"Нафтогаз" скоротив газовидобуток від початку війни на 2% на тлі 11-відсоткового зниження у приватних компаній – Вітренко

НАК "Нафтогаз України" знизила видобуток газу від початку російської агресії на 2% до довоєнного рівня, тоді як приватні газовидобувні компанії – на 11%.

Про це повідомив голова правління компанії Юрій Вітренко на круглому столі "Українські держпідприємства під час війни", організованому проєктом USAID "Діяльність у рамках реформи державних підприємств України" (SOERA) у четвер.

"На заході країни ми збільшуємо видобуток, на сході в нас падіння є, але воно незначне. Загалом у нас падіння до довоєнного часу приблизно на 2%. Це навіть краще, ніж у приватних компаній, у яких зазвичай усе краще, – у них падіння 11%, а у нас 2%, тобто набагато менше", – сказав він.

За словами голови "Нафтогазу", компанія у сфері газовидобутку має стратегічні проєкти, які не зупинялися, незважаючи на війну.

"Це стратегічні проєкти і в газовидобутку, наприклад горизонтальне буріння, освоєння нетрадиційних колекторів, що ми продовжуємо робити", – наголосив Вітренко.

Як повідомлялося, НАК "Нафтогаз України" планує отримати вже цього року додаткові обсяги видобутку газу на звільнених від окупантів територіях Харківської області.

"На тих територіях, які нещодавно були звільнені, видобуток, який ми можемо отримати додатково, становить близько 1 млн куб. м на добу і навіть більше. Це фактично дає нам можливість повернутися до рівня видобутку, який у нас був до початку повномасштабної війни", – сказав голова правління компанії Юрій Вітренко на пресконференції 20 вересня.

Як повідомлялося, "Укргазвидобування" у січні-червні 2022 року скоротило відпуск товарного газу на 1,5% порівняно з аналогічним періодом 2021 року – до 6,31 млрд куб. м.

Теги: #газ #нафтогаз #вітренко

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