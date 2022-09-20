Наглядова рада "МГУ" затягує процес ліквідації компанії для збереження посад та зарплат – голова ОГТС України

Більшість членів наглядової ради АТ "Магістральні газопроводи України" намагаються затягнути процес ліквідації компанії для збереження своїх посад та зарплат, повідомив нещодавно звільнений генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.

"Багато хто запитує, чому рішення "МГУ" про моє звільнення прийнято в такий час, коли йде війна і починається найскладніший ОЗП. Відповідь дуже проста: вже за кілька тижнів планувалося взагалі ліквідувати МГУ і звільнити всіх членів наглядової ради МГУ. Власна наглядова рада, яка і мала обрати нове керівництво ОГТС України на відкритому конкурсі", - написав він на своїй фейсбук-сторінці.

За його словами, проєкт рішення активно розробляло Міністерство економіки відповідно до цільової моделі корпоративної реформи ОГТС України, яку розробили консультанти Світового банку із залученням Секретаріату Енергетичного Співтовариства.

"Зрозуміло, МГУ не хотіло чекати на свою ліквідацію, втрати посад і заробітку. Тому вирішили діяти ва-банк і звільнити мене як основного промоутера цієї реформи, а потім намагатися заблокувати її проведення або максимально затягнути. Такі сигнали я вже бачу на сайті МГУ", – уточнив Макогон.

На сайті МГУ оголосило, що підготувало проєкт закону, "покликаний усунути ризики, перешкоди та забезпечити швидку реалізацію спільної позиції всіх стейкхолдерів про необхідність переходу до моделі єдиної компанії".

"Необхідність ухвалити новий закон означає можливість поховати реформу під куполом Верховної Ради на роки. Хоча наразі передбачалося провести реформу без жодних змін до законів. Було кілька опцій на вибір. Було б бажання. Сподіваюся, що під тиском західних партнерів реформу доведуть до логічного завершення", – резюмував Макогон.

До наглядової ради МГУ входять ексміністр фінансів Віктор Пинзеник, ексспівробітник "Нафтогазу" та "Укртрансгазу" Тетяна Федорова (обидва – представники держави), юрист Ірина Марушко, Уберта Беттонвіль та Ян Чадам (троє – незалежні).

Як повідомлялося, під час створення "Магістральні газопроводи України" передбачалося, що ця компанія буде оператором ГТС України. Водночас у процесі анбандлінгу НАК "Нафтогаз України" було створено ОГТТСУ, якому і було передано функції "Укртрансгазу" з управління ГТС.

ОГТС України було передано у власність МГУ. Водночас, держава передала новому оператору в управління газотранспортну систему терміном на 15 років. З 1 січня 2020 року компанія набула статусу ліцензованого оператора.

Ще у жовтні 2021 року директор Секретаріату Енергоспівтовариства Янез Копач заявив, що МГУ свою функцію виконало і його можна розформувати.

У червні 2022 року НР МГУ схвалила об'єднання з ОГТСУ, в якому йому наразі належить 100%. 11 серпня 2022 року НР МГУ ухвалила рішення про кандидата на посаду виконувача обов'язків генерального директора ОГТС України, але публічно не вказала його ім'я.

Кабінет Міністрів відмовив МГУ в узгодженні його кандидатури посаду в.о. гендиректора без розгляду у зв'язку з відсутністю пропозицій щодо єдиної кандидатури.

Після цього Світовий банк закликав українську владу дотримуватися процедур корпоративного управління Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) при призначенні генерального директора ОГТС України.

Наглядова рада МГДУ рішенням від 16 вересня 2022 року чотирма голосами проти одного припинила повноваження генерального директора ОГТС України Сергія Макогона, коли він перебував у відрядженні.