Економіка

12:07 20.09.2022

Рада ЄС схвалила додаткову допомогу Україні у розмірі EUR5 млрд

1 хв читати
Рада ЄС схвалила додаткову допомогу Україні у розмірі EUR5 млрд

 Рада ЄС у вівторок офіційно ухвалила рішення про термінове надання Україні додаткової макрофінансової допомоги (МФД) у розмірі EUR5 мільярдів, повідомляє пресслужба Євроради.

"9 вересня міністри фінансів ЄС погодили заяву на підтримку цієї додаткової допомоги Україні у розмірі EUR5 мільярдів на неформальному засіданні Ради Ecofin у Празі. Сьогодні цю додаткову допомогу було офіційно ухвалено після того, як необхідні формальні кроки були виконані всього за 11 днів", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що ця фінансова допомога доповнює іншу підтримку України Європейським Союзом, яка вже надається у гуманітарній, митній та оборонній сферах, а також у сфері розвитку.

Зазначається, що зазначена допомога у розмірі EUR5 млрд буде надана Україні у вигляді довгострокових кредитів на "дуже пільгових умовах".

"Вона є другим етапом реалізації запланованої повної виключної макрофінансової допомоги ЄС Україні на суму до EUR9 млрд, оголошеної Європейською комісією у повідомленні від 18 травня 2022 року та схваленої Європейською радою 23-24 червня 2022 року", - зазначають у Раді.

Там додають, що за цим рішенням має бути швидке ухвалення подальшого рішення, що реалізує третій етап запланованої повної макрофінансової допомоги ЄС на додаткову суму до EUR3 мільярдів, щойно буде визначено структуру цієї допомоги.

Теги: #україна #фіндопомога #рада_єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:37 20.09.2022
Кількість учасників першого в Україні маркетплейсу вітчизняних брендів одягу та взуття перевищила 300 компаній

Кількість учасників першого в Україні маркетплейсу вітчизняних брендів одягу та взуття перевищила 300 компаній

10:01 20.09.2022
Трасс оголосить про плани Лондона виділити в 2023 році щонайменше $2,6 млрд на допомогу Україні - ЗМІ

Трасс оголосить про плани Лондона виділити в 2023 році щонайменше $2,6 млрд на допомогу Україні - ЗМІ

07:14 18.09.2022
Глава військового комітету НАТО заявляє, що Україна отримує дедалі більше сучасної зброї

Глава військового комітету НАТО заявляє, що Україна отримує дедалі більше сучасної зброї

20:11 17.09.2022
Україна й Угорщина за 1-2 місяці можуть організувати пропуск порожніх фур на новому переході

Україна й Угорщина за 1-2 місяці можуть організувати пропуск порожніх фур на новому переході

14:03 17.09.2022
Іспанія відправила в Україну п'ять транспортних літаків із боєприпасами для великокаліберних артсистем

Іспанія відправила в Україну п'ять транспортних літаків із боєприпасами для великокаліберних артсистем

06:02 17.09.2022
Макрон рішуче засудив звірства РФ в Ізюмі і запевнив, що винні відповідатимуть за свої дії

Макрон рішуче засудив звірства РФ в Ізюмі і запевнив, що винні відповідатимуть за свої дії

06:01 17.09.2022
США підтримують Україну в притягненні РФ до відповідальності за воєнні злочини в Ізюмі - Блінкен

США підтримують Україну в притягненні РФ до відповідальності за воєнні злочини в Ізюмі - Блінкен

06:00 17.09.2022
Кулеба закликав терміново постачати Україні ще більше зброї для деокупації українських територій та порятунку життів українців

Кулеба закликав терміново постачати Україні ще більше зброї для деокупації українських територій та порятунку життів українців

05:58 17.09.2022
Греція надасть 40 радянських БМП Україні

Греція надасть 40 радянських БМП Україні

05:56 17.09.2022
США у найближчі два місяці поставлять Україні два ЗРК NASAMS

США у найближчі два місяці поставлять Україні два ЗРК NASAMS

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

САП повідомила про підозру одному чинному та двом колишнім посадовим особам "Центренерго"

Наглядова рада "МГУ" затягує процес ліквідації компанії для збереження посад та зарплат – голова ОГТС України

Апеляційний суд в Україні постановив передати 40,19% акцій Полтавського ГЗК колишнім акціонерам - Ferrexpo

Лондонський арбітраж підтвердив законність bail-in євробондів ПриватБанку під час його націоналізації - банк

ФРС підніме ставку вище 4% і триматиме її на цьому рівні 2023 року - опитування

ОСТАННЄ

САП повідомила про підозру одному чинному та двом колишнім посадовим особам "Центренерго"

Наглядова рада "МГУ" затягує процес ліквідації компанії для збереження посад та зарплат – голова ОГТС України

Науково-експертне управління ВР вважає, що деякі статті проєкту держбюджету-2023 допускають можливість управління держвидатками "в ручному режимі"

Апеляційний суд в Україні постановив передати 40,19% акцій Полтавського ГЗК колишнім акціонерам - Ferrexpo

"Нова пошта" відкрила відділення ще у восьми деокупованих населених пунктах Харківщини

Шість суден із продовольством вирушили з портів України до Іспанії, Італії, Туреччини та Китаю - ООН

Лондонський арбітраж підтвердив законність bail-in євробондів ПриватБанку під час його націоналізації - банк

Shell відновила відвантаження ЗПГ з плавучого заводу Prelude після простою через страйк

ФРС підніме ставку вище 4% і триматиме її на цьому рівні 2023 року - опитування

Капіталізація Meta впала нижче за $400 млрд вперше з січня 2019 р.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА