Рада ЄС схвалила додаткову допомогу Україні у розмірі EUR5 млрд

Рада ЄС у вівторок офіційно ухвалила рішення про термінове надання Україні додаткової макрофінансової допомоги (МФД) у розмірі EUR5 мільярдів, повідомляє пресслужба Євроради.

"9 вересня міністри фінансів ЄС погодили заяву на підтримку цієї додаткової допомоги Україні у розмірі EUR5 мільярдів на неформальному засіданні Ради Ecofin у Празі. Сьогодні цю додаткову допомогу було офіційно ухвалено після того, як необхідні формальні кроки були виконані всього за 11 днів", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що ця фінансова допомога доповнює іншу підтримку України Європейським Союзом, яка вже надається у гуманітарній, митній та оборонній сферах, а також у сфері розвитку.

Зазначається, що зазначена допомога у розмірі EUR5 млрд буде надана Україні у вигляді довгострокових кредитів на "дуже пільгових умовах".

"Вона є другим етапом реалізації запланованої повної виключної макрофінансової допомоги ЄС Україні на суму до EUR9 млрд, оголошеної Європейською комісією у повідомленні від 18 травня 2022 року та схваленої Європейською радою 23-24 червня 2022 року", - зазначають у Раді.

Там додають, що за цим рішенням має бути швидке ухвалення подальшого рішення, що реалізує третій етап запланованої повної макрофінансової допомоги ЄС на додаткову суму до EUR3 мільярдів, щойно буде визначено структуру цієї допомоги.