Науково-експертне управління ВР вважає, що деякі статті проєкту держбюджету-2023 допускають можливість управління держвидатками "в ручному режимі"

Головне науково-експертне управління апарату Верховної Ради вважає, що деякі статті проєкту державного бюджету на 2023 рік допускають можливість управління державними видатками "в ручному режимі".

Зокрема, згідно з висновками, у Головному науково-експертному управлінні апарату Верховної Ради вважають неприйнятною багаторічну практику зупинення законом про державний бюджет норм чинних актів законодавства, та пропонують робити це окремими законами.

Також наголошується, що проєкт бюджету включає положення, які можуть призвести до порушення параметрів боргової безпеки країни та максимізації боргових ризиків у середньо- та довгостроковій перспективі, а деякі статті проєкту допускають можливість управління державними видатками "в ручному режимі", без відповідного економічного обґрунтування напрямів та обсягів розподілу бюджетних коштів.

У відомстві також вважають, що пропозиції залишити незмінним розмір мінімальної заробітної плати на рівні 6,7 тис. грн, а також призупинити на наступний рік дію індексації грошових доходів населення порушують вимоги Конституції щодо забезпечення права на достатній рівень життя для людини та сім'ї.

Крім того, у висновках Головного науково-експертного управління апарату Верховної Ради містяться інші зауваження щодо окремих статей проєкту держбюджету-2023.

Як повідомлялося, уряд України затвердив проєкт держбюджету на 2023 рік з доходами 1,279 трлн грн і видатками 2,573 трлн грн. Майже 50% всього держбюджету на 2023 рік буде спрямовано на сектор безпеки та оборони (1,136 трлн грн). Також документ передбачає 175,7 млрд грн на охорону здоров'я, 155 млрд грн - на освіту та 6,8 млрд грн - на підтримку ветеранів.