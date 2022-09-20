Економіка

11:59 20.09.2022

Науково-експертне управління ВР вважає, що деякі статті проєкту держбюджету-2023 допускають можливість управління держвидатками "в ручному режимі"

2 хв читати
Науково-експертне управління ВР вважає, що деякі статті проєкту держбюджету-2023 допускають можливість управління держвидатками "в ручному режимі"

Головне науково-експертне управління апарату Верховної Ради вважає, що деякі статті проєкту державного бюджету на 2023 рік допускають можливість управління державними видатками "в ручному режимі".

Зокрема, згідно з висновками, у Головному науково-експертному управлінні апарату Верховної Ради вважають неприйнятною багаторічну практику зупинення законом про державний бюджет норм чинних актів законодавства, та пропонують робити це окремими законами.

Також наголошується, що проєкт бюджету включає положення, які можуть призвести до порушення параметрів боргової безпеки країни та максимізації боргових ризиків у середньо- та довгостроковій перспективі, а деякі статті проєкту допускають можливість управління державними видатками "в ручному режимі", без відповідного економічного обґрунтування напрямів та обсягів розподілу бюджетних коштів.

У відомстві також вважають, що пропозиції залишити незмінним розмір мінімальної заробітної плати на рівні 6,7 тис. грн, а також призупинити на наступний рік дію індексації грошових доходів населення порушують вимоги Конституції щодо забезпечення права на достатній рівень життя для людини та сім'ї.

Крім того, у висновках Головного науково-експертного управління апарату Верховної Ради містяться інші зауваження щодо окремих статей проєкту держбюджету-2023.

Як повідомлялося, уряд України затвердив проєкт держбюджету на 2023 рік з доходами 1,279 трлн грн і видатками 2,573 трлн грн. Майже 50% всього держбюджету на 2023 рік буде спрямовано на сектор безпеки та оборони (1,136 трлн грн). Також документ передбачає 175,7 млрд грн на охорону здоров'я, 155 млрд грн - на освіту та 6,8 млрд грн - на підтримку ветеранів.

Теги: #бюджет #рада

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:48 18.09.2022
Верховна Рада на найближчому засіданні може створити ТСК щодо розслідування порушень використання гуманітарної допомоги - нардеп

Верховна Рада на найближчому засіданні може створити ТСК щодо розслідування порушень використання гуманітарної допомоги - нардеп

19:57 15.09.2022
Викуп Нацбанком держоблігацій не передбачений у проєкті держбюджету-2023 у сподіванні на фінансування з боку партнерів – глава Мінфіну

Викуп Нацбанком держоблігацій не передбачений у проєкті держбюджету-2023 у сподіванні на фінансування з боку партнерів – глава Мінфіну

15:51 14.09.2022
Проєкт держбюджету-2023 побудований на прогнозі курсу 37 грн/$1 на кінець 2022 року та приблизно 42 грн/$1 у середньому у 2023 році – прем'єр

Проєкт держбюджету-2023 побудований на прогнозі курсу 37 грн/$1 на кінець 2022 року та приблизно 42 грн/$1 у середньому у 2023 році – прем'єр

07:04 14.09.2022
Кабмін затвердив проєкт держбюджету-2023 із дефіцитом майже 1,3 трлн грн

Кабмін затвердив проєкт держбюджету-2023 із дефіцитом майже 1,3 трлн грн

20:35 13.09.2022
Майже 50% держбюджету-2023 буде направлено на сектор безпеки та оборони

Майже 50% держбюджету-2023 буде направлено на сектор безпеки та оборони

19:26 13.09.2022
Кабмін затвердив проєкт держбюджету-2023

Кабмін затвердив проєкт держбюджету-2023

16:10 13.09.2022
Договір про гарантії безпеки України має бути ратифікований парламентами країн-гарантів - Єрмак

Договір про гарантії безпеки України має бути ратифікований парламентами країн-гарантів - Єрмак

21:07 12.09.2022
Зеленський призначив Веніславського представником президента України у Верховній Раді

Зеленський призначив Веніславського представником президента України у Верховній Раді

18:03 12.09.2022
Кабмін виділить на відновлення пошкоджених енергооб'єктів та допомогу деокупованим територіям 400 млн грн

Кабмін виділить на відновлення пошкоджених енергооб'єктів та допомогу деокупованим територіям 400 млн грн

13:41 09.09.2022
Переговори можливі лише після повного виведення військ Росії з території України - Стефанчук

Переговори можливі лише після повного виведення військ Росії з території України - Стефанчук

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Рада ЄС схвалила додаткову допомогу Україні у розмірі EUR5 млрд

Апеляційний суд в Україні постановив передати 40,19% акцій Полтавського ГЗК колишнім акціонерам - Ferrexpo

Лондонський арбітраж підтвердив законність bail-in євробондів ПриватБанку під час його націоналізації - банк

ФРС підніме ставку вище 4% і триматиме її на цьому рівні 2023 року - опитування

До держбюджету надійшов грант від США розміром $1,5 млрд із Цільового фонду СБ

ОСТАННЄ

Рада ЄС схвалила додаткову допомогу Україні у розмірі EUR5 млрд

Кількість учасників першого в Україні маркетплейсу вітчизняних брендів одягу та взуття перевищила 300 компаній

Апеляційний суд в Україні постановив передати 40,19% акцій Полтавського ГЗК колишнім акціонерам - Ferrexpo

"Нова пошта" відкрила відділення ще у восьми деокупованих населених пунктах Харківщини

Шість суден із продовольством вирушили з портів України до Іспанії, Італії, Туреччини та Китаю - ООН

Лондонський арбітраж підтвердив законність bail-in євробондів ПриватБанку під час його націоналізації - банк

Shell відновила відвантаження ЗПГ з плавучого заводу Prelude після простою через страйк

ФРС підніме ставку вище 4% і триматиме її на цьому рівні 2023 року - опитування

Капіталізація Meta впала нижче за $400 млрд вперше з січня 2019 р.

Китай у січні-серпні збільшив вироблення електроенергії на 2,5%

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА