Економіка

16:53 19.09.2022

У Львові заарештовано корпоративні права мережі готелів та нерухомість на понад 55 млн грн, що належать громадянинові РФ

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У Львові заарештовано корпоративні права мережі готелів та нерухомість на понад 55 млн грн, що належать громадянинові РФ

За клопотанням прокурорів Львівської облпрокуратури на корпоративні права мережі готелів на загальну суму понад 15,5 млн грн і на об'єкти нерухомості, а саме базу відпочинку, земельну ділянку та житловий будинок, кінцевим бенефіціаром якого є громадянин РФ, накладено арешт, загальна сума заарештованого майна становить понад 55 млн грн, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Наразі вживаються заходи для передачі арештованого в управління АРМА", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що посадові особи ТОВ, до складу якого входить мережа готелів, за вказівкою бенефіціарного власника виводили кошти на рахунки офшорних компаній, зареєстровані в Республіці Кіпр шляхом укладання низки фіктивних договорів.

"Отриманий прибуток від діяльності готелів, зокрема у Львові, в подальшому спрямовувався через банківські та фінансові установи в якості заробітної плати для російського власника. Таким чином, податки сплачувалися до державного бюджету РФ і направлялися на фінансування війни в Україні", - наголошують в ОГП.

Там уточнюють, що правоохоронці здійснюють досудове розслідування кримінального провадження за фактами легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, та службового підроблення (ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України).

Теги: #львів #нерухомість #активи_рф

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