Держенерготрейдер "ЕКУ" до кінця 2022 р. поверне "Енергоатому" 500 млн грн фіндопомоги

Державні інвестиції у стартовий капітал АТ "Енергетична компанія України", надані йому в серпні НАЕК "Енергоатом" у формі зворотної фінансової допомоги у розмірі 500 млн грн, повернуть до кінця 2022 року і можуть, за оцінками "ЕКУ", принести державним компаніям 8,2 млрд грн доходів.

"Надання фінансової допомоги для стартового капіталу нового державного бізнесу вирівнює конкуренцію в енергетиці та надає позитивного мультиплікаційного ефекту для державного сегмента та енергоринку загалом", - наводяться у пресрелізі держенерготрейдера слова його генерального директора Віталія Бутенка.

Він додав, що приватні трейдери періодично отримують фінансову допомогу від власників, материнських компаній, пов'язаних банків та підприємств, тож тепер державна компанія працює на рівних із ними умовах.

Згідно з представленими "ЕКУ" даними, відрахування трьом державним компаніям становили з початку роботи трейдера 19 серпня до 13 вересня 1,542 млрд грн: НЕК "Укренерго" - 1,167 млрд грн, ДП "Гарантований покупець" - 164 млн грн і "Енергоатому" - 211 млн грн.

За прогнозами "ЕКУ", до кінця року ці обсяги зростуть до 8,22 млрд грн.

Держенерготрейдер зазначив, що всю електроенергію "Енергоатому" він купує на ринкових умовах через Українську енергетичну біржу (УЕБ).

"Держава посилює позиції у сфері трейдингу з енергоресурсів і підвищує конкуренцію... Держава показала, що може сама заробляти з користю для ринку та конкуренції", - зазначив Бутенко.

АТ "ЕКУ" – багатопрофільне енергопостачальне підприємство, що здійснює операції з купівлі, продажу, постачання та ринкової оптимізації споживання енергоресурсів для комерційних клієнтів. Наразі компанія здійснює поставки на експорт, однак у її планах робота на внутрішньому ринку. 100% акцій товариства належать державі, повноваження щодо управління ними здійснює Мінекономіки.